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Пожилой петербуржец трижды изнасиловал малолетнюю падчерицу сына

Происшествия
Пожилой петербуржец трижды изнасиловал малолетнюю падчерицу сына

Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах преступлений в отношении несовершеннолетней девочки. Под статью может попасть пенсионер 1948 года рождения.

К стражам порядка обратилась мать девочки. Она утверждает, что ее трижды изнасиловал отец сожителя. Злоумышленник применял к ребенку физическую силу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Зеленограде полиция задержала 55-летнего мигранта. В течение нескольких лет иностранец совершал сексуальное насилие в отношении девочки-подростка, сообщил канал «Царьград».
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