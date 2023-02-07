Пожилой петербуржец трижды изнасиловал малолетнюю падчерицу сына

Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах преступлений в отношении несовершеннолетней девочки. Под статью может попасть пенсионер 1948 года рождения.
К стражам порядка обратилась мать девочки. Она утверждает, что ее трижды изнасиловал отец сожителя. Злоумышленник применял к ребенку физическую силу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
В Зеленограде полиция задержала 55-летнего мигранта. В течение нескольких лет иностранец совершал сексуальное насилие в отношении девочки-подростка, сообщил канал «Царьград».