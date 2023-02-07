Мордовский пенсионер отправится в колонию за убийство знакомого топором

По версии следствия, 69-летний житель Ардатовского района во время совместного употребления алкогольных напитков крепко повздорил со своим знакомым собутыльником. В ходе ссоры он схватил топор и несколько раз ударил им оппонента по голове, сообщают «Известия Мордовии».