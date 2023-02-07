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Мордовский пенсионер отправится в колонию за убийство знакомого топором

Общество
Мордовский пенсионер отправится в колонию за убийство знакомого топором

УМВД России по Мордовии довело до суда уголовное дело о жестоком убийстве в селе Луньгинский Майдан.

По версии следствия, 69-летний житель Ардатовского района во время совместного употребления алкогольных напитков крепко повздорил со своим знакомым собутыльником. В ходе ссоры он схватил топор и несколько раз ударил им оппонента по голове, сообщают «Известия Мордовии».

Пострадавший скончался на месте. Пытаясь скрыть улики, насильник развел костер, чтобы сжечь труп. Соседи увидели дым и вызвали полицию. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил убийцу к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима.
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