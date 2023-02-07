Фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря 2023 года

Второй открытый российский кинофестиваль «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 8 декабря 2023 года. Конкурсные программы, площадки мероприятия и состав жюри будут объявлены в ноябре.
«Кинофестиваль, как и в прошлом году, пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, кинокомпании «Альянс» и Российского фонда культуры», — сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
В это году организаторы планируют расширить число фестивальных программ и продолжить работу с форумом Московских киношкол. Также на мероприятии состоится конкурс рецензий кинокритиков.
В прошлом году площадкой для фестиваля «Зимний» были кинотеатры «Иллюзион» и «Художественный». Главную награду получила картина режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».