Арестович спрогнозировал, как может завершиться конфликт на Украине

Завышенные ожидания украинского народа от окончания конфликта могут не совпасть с реальностью. Об этом предупредил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, для разрешения ситуации официальный Киев нуждается в 400 тысячах подготовленных бойцов с присланным НАТО вооружением. Однако на данный момент и в обозримом будущем государство на вряд ли сможет этим похвастаться.
«Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — спрогнозировал Арестович, слова которого привела «Страна.ua».
Ранее экс-советник предположил, по какому пути может последовать украинское государство после завершения данного конфликта. Арестович указал на возможный повтор «корейского сценария» в этом случае. Подробнее об этом рассказала Национальная служба новостей.