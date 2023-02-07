Суд на Камчатке отменил приговор обвиняемым в растрате сотрудникам Кроноцкого заповедника

Суд вынес решение отменить приговор в отношении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке. Фигуранты уголовного дела о растрате бюджетных средств отпущены на свободу. Они дали подписку о невыезде, сообщили в краевом суде. Дело вернули на повторное рассмотрение.