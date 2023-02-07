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Суд на Камчатке отменил приговор обвиняемым в растрате сотрудникам Кроноцкого заповедника

Происшествия
Суд на Камчатке отменил приговор обвиняемым в растрате сотрудникам Кроноцкого заповедника

Суд вынес решение отменить приговор в отношении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке. Фигуранты уголовного дела о растрате бюджетных средств отпущены на свободу. Они дали подписку о невыезде, сообщили в краевом суде. Дело вернули на повторное рассмотрение.

Реальный приговор четверо обвиняемых получили в июле 2022 года. Общая сумма хищения составила почти 500 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены на очистку природных территорий, но исчезли.

Следствие установило, что под руководством бывшего директора заповедника сообщники создали видимость утилизации опасных отходов, а деньги потратили по личному усмотрению, причинив природе значительный ущерб.
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