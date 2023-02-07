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Российский турист объяснил, как с помощью «одной кнопки» сэкономить до 50% на путешествии

Общество
Российский турист объяснил, как с помощью «одной кнопки» сэкономить до 50% на путешествии

Секреты экономии, которые помогут в два раза сократить бюджет на отдыхе, раскрыл турист из России.

Путешественник отправился в Таиланд, купив места в бизнес-классе, и при этом потратил меньше, чем в экономе. А помогла ему в этом кнопка в настройках, сообщил он на канале на платформе «Дзен».

Зарубежные сайты для российских пользователей открываются на английском языке. Как правило, цены на них указаны гораздо выше. Поэтому при покупке билета необходимо изменить одну настройку в браузере компьютера. А именно поменять язык на местный. Нажатие кнопки автоматически уменьшает стоимость услуги, отметил турист.

Пока зарубежные страны пытаются навариться на российских путешественниках, внутренний туризм в РФ вырос выше рынка, передает газета «Петербургский дневник». Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала регионы, которые лидируют по числу отдыхающих.
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