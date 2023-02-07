Более 50 человек задержали на собрании криминальных авторитетов в Мытищах

Поимка предполагаемых нарушителей состоялась возле ресторана «Гранада». У граждан провели личный досмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли две единицы огнестрельного оружия и пакет с серым порошком. В операции принимали участие работники управления уголовного розыска и спецназ.