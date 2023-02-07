Более 50 человек задержали на собрании криминальных авторитетов в Мытищах

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52 участников собрания криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Поимка предполагаемых нарушителей состоялась возле ресторана «Гранада». У граждан провели личный досмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли две единицы огнестрельного оружия и пакет с серым порошком. В операции принимали участие работники управления уголовного розыска и спецназ.
В Калининградской области задержали мужчину, обвиняемого в руководстве организованной преступной группировкой. В отношении него возбудили дело, передает RT.