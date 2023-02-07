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Неизвестный сообщил о минировании Кемеровского суда и потребовал перевести 1 млн гривен

Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании Кемеровского суда и потребовал перевести 1 млн гривен

Злоумышленник позвонил в Кемеровский райсуд и сообщил о минировании здания. При этом он просил перевести на его счет 1 млн гривен в течение часа, передает РИА Новости.

После этого специалисты прибыли с проверкой в суд. Взрывчатых веществ на месте инцидента не обнаружили. После осмотра суд заработал в обычном режиме. Личность хулигана на данный момент устанавливается.

Ранее в Ленинске-Кузнецком прошли эвакуации в школах. Детей и персонал эвакуировали, уроки отменили. Здания проверяют спецслужбы, сообщала газета A42.RU.
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