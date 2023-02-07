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Туристка из России одним словом охарактеризовала качество еды в отелях Египта

Общество
Туристка из России одним словом охарактеризовала качество еды в отелях Египта

Путешественница из России отправилась на отдых в египетскую Хургаду, однако не обошлось и без разочарований. Своим опытом девушка поделилась в Сети.

Туристка протестировала местную кухню. Ей понравились фастфуд, выпечка и десерты, однако остальную еду в отелях она назвала «отвратительной». Особенно девушке не понравился чай, а вкус кофе она и вовсе сочла «невозможным».

«Если кто-то хоть раз видел отель в Египте, где кормят так же, как в Турции, дайте мне знать, я за девять лет такого не встречала», — публикует отзыв девушки портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

При этом у курорта нашлись и плюсы. Путешественнице пришлись по душе море в Хургаде и низкие цены в местных магазинах.

Россиянам ранее рассказали, сколько стоит провести месяц в Египте и где черпать информацию. Подробности приводит «Ридус».
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