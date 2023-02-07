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Какие страны могут затронуть землетрясения на Ближнем Востоке, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Какие страны могут затронуть землетрясения на Ближнем Востоке, расскажут в «Патриоте»

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и в Сирии, превысило пять тысяч человек, но завалы еще не разобраны, а толчки продолжаются. Первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля с магнитудой 7,8 балла, затем еще одно днем, и третье – в ночь на 7 февраля с магнитудой 5,6 балла. Затронуты территории Турции, Сирии, Армении, Грузии, Израиля и Кипра.

Какова ситуация в Турции и Сирии на сегодняшний день? Пострадали ли российские туристы и эмигранты? Обоснована ли критика качества турецкого жилого строительства? Каким еще территориям рядом с Турцией может угрожать землетрясение? Были ли прогнозы и почему к ним не прислушались? Что говорят специалисты по поводу сейсмоопасных территорий в России? Как строится жилье в России – есть ли учет сейсмоопасности и кто это проверяет?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят специалисты:

Юрий Юрьевич Мавашев, директор Центра изучения новой Турции;

Петр Николаевич Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

Будет также проведено прямое включение с корреспондентом ФАН Владимиром Тулиным, находящимся в зоне землетрясения в Турции.

Эфир состоится во вторник, 7 февраля, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

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