Какие страны могут затронуть землетрясения на Ближнем Востоке, расскажут в «Патриоте»

Какова ситуация в Турции и Сирии на сегодняшний день? Пострадали ли российские туристы и эмигранты? Обоснована ли критика качества турецкого жилого строительства? Каким еще территориям рядом с Турцией может угрожать землетрясение? Были ли прогнозы и почему к ним не прислушались? Что говорят специалисты по поводу сейсмоопасных территорий в России? Как строится жилье в России – есть ли учет сейсмоопасности и кто это проверяет?