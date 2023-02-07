Какие страны могут затронуть землетрясения на Ближнем Востоке, расскажут в «Патриоте»

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и в Сирии, превысило пять тысяч человек, но завалы еще не разобраны, а толчки продолжаются. Первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля с магнитудой 7,8 балла, затем еще одно днем, и третье – в ночь на 7 февраля с магнитудой 5,6 балла. Затронуты территории Турции, Сирии, Армении, Грузии, Израиля и Кипра.
Какова ситуация в Турции и Сирии на сегодняшний день? Пострадали ли российские туристы и эмигранты? Обоснована ли критика качества турецкого жилого строительства? Каким еще территориям рядом с Турцией может угрожать землетрясение? Были ли прогнозы и почему к ним не прислушались? Что говорят специалисты по поводу сейсмоопасных территорий в России? Как строится жилье в России – есть ли учет сейсмоопасности и кто это проверяет?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят специалисты:
— Юрий Юрьевич Мавашев, директор Центра изучения новой Турции;
— Петр Николаевич Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.
Будет также проведено прямое включение с корреспондентом ФАН Владимиром Тулиным, находящимся в зоне землетрясения в Турции.
Эфир состоится во вторник, 7 февраля, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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