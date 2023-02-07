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Покинувшего Россию Artik заметили на премии «Грэмми» в США

Шоу-бизнес
Покинувшего Россию Artik заметили на премии «Грэмми» в США

Музыкант из дуэта Artik & Asti Артем Умрихин побывал в США. Покинувшего Россию продюсера заметили на премии «Грэмми».

Artik надел на церемонию награждения смокинг и лаковые туфли. Артист побывал не только на самой премии, но и на афтепати.

Умрихин сменил наряд перед вечеринкой на менее презентабельный. Музыкант выбрал кожаный костюм, кроссовки и темные очки. Корреспондент Super.ru заметил Artik, когда тот как раз шел на афтепати «Грэмми». При этом солистки дуэта Севиль Велиевой рядом с продюсером не было.

Из российских звезд на церемонии отметился также певец Филипп Киркоров. Король эстрады прошелся по красной ковровой дорожке в костюме Fendi By Versace.

Напомним, СМИ писали, что Artik уехал из России в Дубай вместе с семьей. Сам музыкант не подтвердил эту информацию.

При этом Велиева в последнее время выступает в России одна. Дуэт появляется в полном составе либо за рубежом, либо на частных мероприятиях. Например, Artik & Asti выступали на повторной свадьбе рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.
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