Покинувшего Россию Artik заметили на премии «Грэмми» в США

Умрихин сменил наряд перед вечеринкой на менее презентабельный. Музыкант выбрал кожаный костюм, кроссовки и темные очки. Корреспондент Super.ru заметил Artik, когда тот как раз шел на афтепати «Грэмми». При этом солистки дуэта Севиль Велиевой рядом с продюсером не было.