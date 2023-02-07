Туристам из Китая разрешили путешествовать по миру после отмены «нулевой терпимости»

Китай три года жил в строгих ограничениях по коронавирусу, однако вскоре «оковы» будут сняты. Туристы из КНР смогут путешествовать по миру, в том числе по России.
Предприниматели, отельеры и обычные граждане опасаются наплыва китайских путешественников после отмены «нулевой терпимости» к COVID-19. Многие описывают жителей КНР как неуправляемых и взбалмошных людей, которые толкаются, кричат и мусорят, пишет Lenta.ru.
«Они везде оставляют пакеты, фантики, шумят, громят все вокруг», — рассказал капитан катера в Териберке.
Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» планирует существенно увеличить объемы перевозок пассажиров в Китай. Число рейсов в разные города КНР может вырасти до семи в неделю в зависимости от спроса, пишет «Ридус».