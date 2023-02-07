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Россиянам объяснили, как меняется внешность человека при развитии рака

Общество
Россиянам объяснили, как меняется внешность человека при развитии рака

Развитие рака в организме влияет на внешность человека. Онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов перечислил эти изменения.

Существует популярный в обществе стереотипный образ онкобольного человека. Речь идет о таких признаках, как облысение, истощение или наоборот полнота. Врач объяснил, что подобные симптомы проявляются при химиотерапии, передает «Доктор Питер».

«Коварство онкологических заболеваний заключается в том, что каких-то очевидных, заметных симптомов нет, — часто опухоль долго себя не проявляет, и какие-либо признаки появляются уже только после того, как она становится большой или прорастает в другие органы», — предупредил Исаев-Апостолов.

Самыми распространенными симптомами рака является резкая беспричинная потеря в весе или набор, отсутствие аппетита, непроходящая боль, появление крови в кале или моче, изменения в голосе.

Специалисты онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке ранее успешно провели пересадку донорских лейкоцитов раковым больным, сообщает «Ридус».
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