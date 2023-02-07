Россиянам объяснили, как меняется внешность человека при развитии рака

Развитие рака в организме влияет на внешность человека. Онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов перечислил эти изменения.
Существует популярный в обществе стереотипный образ онкобольного человека. Речь идет о таких признаках, как облысение, истощение или наоборот полнота. Врач объяснил, что подобные симптомы проявляются при химиотерапии, передает «Доктор Питер».
«Коварство онкологических заболеваний заключается в том, что каких-то очевидных, заметных симптомов нет, — часто опухоль долго себя не проявляет, и какие-либо признаки появляются уже только после того, как она становится большой или прорастает в другие органы», — предупредил Исаев-Апостолов.
Самыми распространенными симптомами рака является резкая беспричинная потеря в весе или набор, отсутствие аппетита, непроходящая боль, появление крови в кале или моче, изменения в голосе.
Специалисты онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке ранее успешно провели пересадку донорских лейкоцитов раковым больным, сообщает «Ридус».