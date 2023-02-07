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Четвертая серия The Last of Us бьет рекорды по количеству просмотров

Общество
Четвертая серия The Last of Us бьет рекорды по количеству просмотров

Четвертая серия проекта The Last of Us стала самым просматриваемым эпизодом. Сериал режиссера и сценариста Нила Дракманна, снятый по мотивам одноименной компьютерной игры, продолжает бить рекорды.

Критикам не понравилась третья серия проекта, однако она все равно привлекла 6,4 млн зрителей. Четвертая серия вновь рассказывает о приключения Элли и Джоэла, также в эпизоде появляются новые герои.

Пятая серия The Last of Us выйдет в пятницу, хотя обычно эпизоды выходят по субботам. Сериал уже можно назвать успешным. Даже знаменитый проект «Дом дракона» начал терять зрителей к третьей серии, а показатели The Last of Us выросли на 17%. Телеканал HBO уже показал тизер пятого эпизода сериала, сообщает «Культуромания».
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