Четвертая серия The Last of Us бьет рекорды по количеству просмотров

Пятая серия The Last of Us выйдет в пятницу, хотя обычно эпизоды выходят по субботам. Сериал уже можно назвать успешным. Даже знаменитый проект «Дом дракона» начал терять зрителей к третьей серии, а показатели The Last of Us выросли на 17%. Телеканал HBO уже показал тизер пятого эпизода сериала, сообщает «Культуромания».