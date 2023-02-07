Четвертая серия The Last of Us бьет рекорды по количеству просмотров

Четвертая серия проекта The Last of Us стала самым просматриваемым эпизодом. Сериал режиссера и сценариста Нила Дракманна, снятый по мотивам одноименной компьютерной игры, продолжает бить рекорды.
Критикам не понравилась третья серия проекта, однако она все равно привлекла 6,4 млн зрителей. Четвертая серия вновь рассказывает о приключения Элли и Джоэла, также в эпизоде появляются новые герои.
Пятая серия The Last of Us выйдет в пятницу, хотя обычно эпизоды выходят по субботам. Сериал уже можно назвать успешным. Даже знаменитый проект «Дом дракона» начал терять зрителей к третьей серии, а показатели The Last of Us выросли на 17%. Телеканал HBO уже показал тизер пятого эпизода сериала, сообщает «Культуромания».