Украинские военные расстреляли группу наемников из Польши в Угледаре. Это подтвердил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Возможной причиной называется конфликт между польскими и украинскими подразделениями.
Захваченные в этом районе пленные бойцы ВСУ также подтвердили, что между регулярной армией и частями наемников в последнее время накаляются отношения. Они и приводят к подобным последствиям.
Сообщается также одна из причин ненависти украинцев к полякам. Они мстят им за попытку Польши поучаствовать в разделе территории Украины на фоне ее неминуемого поражения.