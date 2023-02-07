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Гагин: украинцы расстреляли польских наемников в Угледаре

Политика
Гагин: украинцы расстреляли польских наемников в Угледаре

Украинские военные расстреляли группу наемников из Польши в Угледаре. Это подтвердил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Возможной причиной называется конфликт между польскими и украинскими подразделениями.

Захваченные в этом районе пленные бойцы ВСУ также подтвердили, что между регулярной армией и частями наемников в последнее время накаляются отношения. Они и приводят к подобным последствиям.

Сообщается также одна из причин ненависти украинцев к полякам. Они мстят им за попытку Польши поучаствовать в разделе территории Украины на фоне ее неминуемого поражения.
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