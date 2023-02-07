Дальний Восток возглавил рейтинг по среднему чеку снятия наличных в банкоматах

На втором месте по среднему чеку на операции в банкоматах находится Северо-Западный федеральный округ. Здесь традиционными лидерами выступает Санкт-Петербург, Карелия и Мурманск. Третье место занял Центральный федеральный округ, который всегда отличался активной финансовой жизнью, отметили специалисты.