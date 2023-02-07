ЕС вывел некоторые нефтепродукты из-под действия потолка цен

Австралия и страны G7 5 февраля установил потолок цен на нефтепродукты на отметке 100 долларов за баррель для продуктов, которые торгуются с премией к сырой нефти (дизельное топливо и бензин). Для товаров с дисконтом (мазут) потолок цен установлен на отметке 45 долларов за баррель.