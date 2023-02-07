ЕС вывел некоторые нефтепродукты из-под действия потолка цен

Евросоюз введет два исключения из установленного с 5 февраля потолка цен на нефтепродукты из России. Разъяснения опубликованы на сайте Еврокомиссии.
Под ограничения не попадет продукция из российской нефти, которую произвели за рубежом. Потолок цен также не будет действовать на смеси нефтепродуктов, как отечественного, так и заграничного происхождения.
Смешение влечет появление товара с новым таможенным кодом. После этого его можно страховать и перевозить, уточнили в ЕК. Ранее минфин США вывел из-под санкций российские нефтепродукты, которые поставляются из России.
Австралия и страны G7 5 февраля установил потолок цен на нефтепродукты на отметке 100 долларов за баррель для продуктов, которые торгуются с премией к сырой нефти (дизельное топливо и бензин). Для товаров с дисконтом (мазут) потолок цен установлен на отметке 45 долларов за баррель.