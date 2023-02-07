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МИД Японии: Токио все еще нацелен на мирное соглашение с Москвой

Политика
МИД Японии: Токио все еще нацелен на мирное соглашение с Москвой

Япония продолжает придерживаться идеи подписания мирного соглашения с Россией, а также надеется на возобновление гуманитарных обменов в ближайшем будущем. Этой информацией поделился министр иностранных дел островного государства Есимасе Хаяси.

Глава японского ведомства сообщил, что дипломатическая позиция Токио в вопросе по «северным территориям» не поменялась. Возобновление проекта посещения могил бывшим японским населением южных Курил является одним из главных приоритетов страны. Хаяси рассказал об этом во время пресс-конференции.

Министр иностранных дел также в очередной раз раскритиковал действия России на Украине. Хаяси пообещал, что Япония продолжит оказывать жесткое санкционное давление.
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