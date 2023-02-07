МИД Японии: Токио все еще нацелен на мирное соглашение с Москвой

Глава японского ведомства сообщил, что дипломатическая позиция Токио в вопросе по «северным территориям» не поменялась. Возобновление проекта посещения могил бывшим японским населением южных Курил является одним из главных приоритетов страны. Хаяси рассказал об этом во время пресс-конференции.