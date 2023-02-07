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Турецкие заключенные использовали землетрясение для побега

Происшествия
Турецкие заключенные использовали землетрясение для побега

Заключенные из тюрьмы в Турции решили использовать подземные толчки в стране для побега. Однако планы преступников рухнули.

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили заключенных на выходе из тюрьмы. Происшествие случилось в Малатье. Попытку побега предприняли несколько преступников.

По последним сведениям, во время страшного землетрясения скончалось более 2,3 тыс. человек. При этом свыше 14,4 тыс. жителей Турции в результате подземных толчков получили ранения. Сотрудники экстренных служб смогли спасти из-под обломков больше 7,3 тыс. человек. Поисково-спасательные работы продолжаются без перерывов.
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