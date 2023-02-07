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Володин поинтересовался мнением россиян об ужесточении наказания для коллекторов

Политика
Володин поинтересовался мнением россиян об ужесточении наказания для коллекторов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассматривают законопроект об ужесточении наказания для коллекторов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что наказания за клевету, угрозы и порчу имущества для коллекторов будут жестче, если преступление совершено группой лиц. Им будут грозить крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до десяти лет.

Спикер ГД спросил россиян, поддерживают ли они данную инициативу. В своем канале он опубликовал анонимный опрос.
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