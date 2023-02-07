Администрация Петербурга вновь не проследила за уборкой снега в городе

Санкт-Петербург вновь стал заложником безответственности губернатора города Александра Беглова, который не позаботился о надлежащей уборке снега. Северная столица вновь рискует встать в пробках.
На улицах Петербурга до сих пор мало снегоуборочной техники, несмотря на то, что ее недавно закупили. Снегопады накрывают город уже несколько дней, а об уборке никто не заботится.
В Северной столице сохраняется высокий риск аварий и пробок на дорогах из-за плохой уборки. Кроме того, горожане тоже испытывают трудности, так как травматизация не снижается. Смольный по сей день не реагирует на жалобы петербуржцев.