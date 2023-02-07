Двое граждан Белоруссии не выходят на связь после землетрясения в Турции

Землетрясение в Турции было очень непредсказуемым, а ожидать появление стихии было невозможно. Любые превентивные меры не имели смысл, так как землетрясение прогнозировали в ближайшие пять лет на территории, превышающей размеры страны. Сейчас невозможно точно предсказывать землетрясения. Об этом рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.