Иммунолог Продеус: герпес может вызвать ранее наступление болезни Альцгеймера

Герпес повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Об этом в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.
Эксперт отметил, что почти каждый житель планеты является носителем вируса, вызывающего герпес. Данное заболевание протекает без каких-либо симптомов, однако во время ослабленного иммунитета оно дает о себе знать в виде проявлений на губах или других частях тела. Излечиться от герпеса полностью невозможно, подчеркнул он.
Продеус посоветовал с возрастом более внимательно контролировать прием лекарств, контролирующих герпес. Чем чаще он будет активироваться с возрастом, тем быстрее наступит болезнь Альцгеймера.