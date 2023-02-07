Иммунолог Продеус: герпес может вызвать ранее наступление болезни Альцгеймера

Эксперт отметил, что почти каждый житель планеты является носителем вируса, вызывающего герпес. Данное заболевание протекает без каких-либо симптомов, однако во время ослабленного иммунитета оно дает о себе знать в виде проявлений на губах или других частях тела. Излечиться от герпеса полностью невозможно, подчеркнул он.