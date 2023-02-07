Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева связала продовольственный кризис с санкциями

ООН с 2020 года говорила о «голоде библейского масштаба». Текущий продовольственный кризис связан с санкциями и действиями крупнейших экономик, заявила на ГА ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
Резко возникший в 2022 году дефицит удобрений и продовольствия носит искусственный характер. Он связан с экономическим курсом крупнейших экономик Запада и подрывающими экспорт энергоносителей и сельхозпродукции односторонними санкциями, объяснила дипломат.
По ее словам, это привело к слому цепочек поставок и «кризису стоимости жизни». Все больше государств Глобального Юга заявляют об этом, добавила Евстигнеева.