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Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева связала продовольственный кризис с санкциями

Политика
Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева связала продовольственный кризис с санкциями

ООН с 2020 года говорила о «голоде библейского масштаба». Текущий продовольственный кризис связан с санкциями и действиями крупнейших экономик, заявила на ГА ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

Резко возникший в 2022 году дефицит удобрений и продовольствия носит искусственный характер. Он связан с экономическим курсом крупнейших экономик Запада и подрывающими экспорт энергоносителей и сельхозпродукции односторонними санкциями, объяснила дипломат.

По ее словам, это привело к слому цепочек поставок и «кризису стоимости жизни». Все больше государств Глобального Юга заявляют об этом, добавила Евстигнеева.
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