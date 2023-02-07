IT-специалист Кувиков назвал самые небезопасные варианты паролей в интернете

В рунете самыми незащищенными паролями оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени, либо номере телефона. Об этом РИА Новости рассказал глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Он отметил, что даты рождения, имена близких или номера телефонов приходят большинству людей первыми на ум, когда перед ними встает задача создать пароль. Этим уверенно пользуются злоумышленники.
Также он посоветовал не использовать в качестве пароля последовательность цифр или букв. Их запросто взламывают современные системы подбора. Еще Кувиков не рекомендует ставить пароли по умолчанию – их проверяют в первую очередь.