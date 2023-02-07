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Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу нашли живым под завалами в Турции

Происшествия
Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу нашли живым под завалами в Турции

Футболиста сборной Ганы и турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу обнаружили живым под завалами после землетрясения в турецком Хатае. Об этом сообщает издание A Bola.

Спортсмен в настоящий момент находится в больнице. Атсу госпитализирован с затрудненным дыханием и травмами правой ноги.

Продолжаются поиски спортивного директора «Хатайспора» Танера Савута. Ранее спасатели смогли найти живыми игроков Онура Эргуна и Бурака Оксуза. Кериму Аличи смог выбраться из-под завалов самостоятельно.

Ранее также поступили сведения, что региональный футбольный клуб «Марасспор» оказался под завалами отеля. Команда была в здании, рухнувшем при землетрясении.
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