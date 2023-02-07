Бывший военный заявил, что ненавидит наблюдать, как «умирают свои», но они «сражаются не за ту сторону». По его словам, у России не было другого выбора, кроме как ликвидировать американских наемников. Дрейвен призвал своих сограждан прекратить бессмысленные войны Америки. И призвал украинцев перейти на сторону Москвы.