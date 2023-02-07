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Американский ветеран Дрейвен призвал наемников перестать вести бессмысленные войны

Политика
Американский ветеран Дрейвен призвал наемников перестать вести бессмысленные войны

Наемники из США на Украине сражаются не на той стороне. Об этом рассказал американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Бывший военный заявил, что ненавидит наблюдать, как «умирают свои», но они «сражаются не за ту сторону». По его словам, у России не было другого выбора, кроме как ликвидировать американских наемников. Дрейвен призвал своих сограждан прекратить бессмысленные войны Америки. И призвал украинцев перейти на сторону Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что более 8 тысяч иностранных наемников приехали на Украину. Больше всего их из США, Канады, Польши, Румынии и Британии.
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