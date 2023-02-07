Наемники из США на Украине сражаются не на той стороне. Об этом рассказал американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
Бывший военный заявил, что ненавидит наблюдать, как «умирают свои», но они «сражаются не за ту сторону». По его словам, у России не было другого выбора, кроме как ликвидировать американских наемников. Дрейвен призвал своих сограждан прекратить бессмысленные войны Америки. И призвал украинцев перейти на сторону Москвы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что более 8 тысяч иностранных наемников приехали на Украину. Больше всего их из США, Канады, Польши, Румынии и Британии.