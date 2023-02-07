Российский посол оценил шансы Вены выступить посредником на переговорах Москвы и Киева

Вена не будет выступать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной, для этого нет оснований. Об этом рассказал российский посол в Вене Дмитрий Любинский, передают «Известия».
Австрия с каждым днем теряет свою суверенность. Об этом свидетельствуют незаконные антироссийские санкции коллективного Запада, поддержка Киева, а также публичные заявления страны о безоговорочной поддержке Украины.
Любинский добавил, что австрийский президент Александер Ван дер Беллен на Украине заявил, что государство не нейтрально, не смотря на то, что не поставляет Киеву оружие. По словам дипломата, Австрия «выбрала сторону».