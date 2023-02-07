Алена Блин начала выкручиваться поле скандального интервью Волочковой

Алена Блин позвала балерину Анастасию Волочкову на интервью в YouTube-шоу. Там ведущая напоила танцовщицу, чем вызвала сильный общественный резонанс.
Журналистка подарила балерине бутылку ее любимого вина. Однако Волочкова пришла на интервью уже в алкогольном опьянении, но не стала отказываться от соблазнительного подарка Алены, передает Life.
Ведущую стали обвинять в том, что она подставила артистку, которая на интервью начала задирать ноги и показывать свой шпагат. Журналистка напомнила, что ее отношения с Волочковой имеют профессиональный характер. Она пыталась лишь подсветить проблему.