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Американский политик Янг заявил, что Россия стремится к денацификации Западной Украины

Политика
Американский политик Янг заявил, что Россия стремится к денацификации Западной Украины

России не нужны украинские территории, так как она стремится демилитаризировать и денацифицировать соседнюю страну. Об этом рассказал американский политик-демократ Джеффри Янг в Twitter.

Он прокомментировал публикацию пользователя соцсети, который назвал всю оставшуюся часть Украины Россией. Джеффри заявил, что Москве вряд ли нужна Западная Украина.

По его словам, Россия хочет лишь нейтралитета и денацификации Западной Украины. При этом он указал на незаинтересованность Москвы в расположении военных Североатлантического альянса на украинских территориях. Янг часто критикует американские власти и призывает к импичменту президента США Джо Байдена.

Ранее Янг заявил, что заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник является военным преступником. А все из-за просьбы поставить Киеву истребители.
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