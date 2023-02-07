Американский политик Янг заявил, что Россия стремится к денацификации Западной Украины

По его словам, Россия хочет лишь нейтралитета и денацификации Западной Украины. При этом он указал на незаинтересованность Москвы в расположении военных Североатлантического альянса на украинских территориях. Янг часто критикует американские власти и призывает к импичменту президента США Джо Байдена.