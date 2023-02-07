Американский политик Янг заявил, что Россия стремится к денацификации Западной Украины

России не нужны украинские территории, так как она стремится демилитаризировать и денацифицировать соседнюю страну. Об этом рассказал американский политик-демократ Джеффри Янг в Twitter.
Он прокомментировал публикацию пользователя соцсети, который назвал всю оставшуюся часть Украины Россией. Джеффри заявил, что Москве вряд ли нужна Западная Украина.
По его словам, Россия хочет лишь нейтралитета и денацификации Западной Украины. При этом он указал на незаинтересованность Москвы в расположении военных Североатлантического альянса на украинских территориях. Янг часто критикует американские власти и призывает к импичменту президента США Джо Байдена.
Ранее Янг заявил, что заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник является военным преступником. А все из-за просьбы поставить Киеву истребители.