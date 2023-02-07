Покупки западными странами нефти из Индии бессмысленны, так как Дели закупает топливо у Москвы. Об этом рассказал французский политик Флориан Филиппо в Twitter.
Европейский союз и Франция закупает нефть у Индии, а она в свою очередь поставляется из России. С США происходит то же самое, так как они закупают топливо у Индии. При этом сейчас российская нефть обходится Западу дороже, чем раньше. Кроме того, Филиппо призвал Запад отказаться от антироссийских санкций, которые вредят ему самому.
Ранее политический комментатор Франсуа Асселино указал на то, что ограничения никак не испортили российскую экономику, а наоборот помогли ей подняться. Китай и Индия тем временем полностью заменили Европейский союз.