Европейский союз и Франция закупает нефть у Индии, а она в свою очередь поставляется из России. С США происходит то же самое, так как они закупают топливо у Индии. При этом сейчас российская нефть обходится Западу дороже, чем раньше. Кроме того, Филиппо призвал Запад отказаться от антироссийских санкций, которые вредят ему самому.