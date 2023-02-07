Россия нарастила производство снарядов «Краснополь» для уничтожения танков НАТО

Выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» для уничтожения танков Anrams и Leopard нарастили в России. Об этом сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
Предприятия в 2022 году несколько раз увеличили выпуск снарядов «Краснополь» калибра 155 мм для гаубиц. В нынешнем году темпы производства таких управляемых артиллерийских снарядов только вырастут.
Информатор отметил, что точность «Краснополя» поможет выводить из строя одиночные малоразмерные цели противника. Это возможно сделать и с танками, что было на практике неоднократно продемонстрировано.
Боеприпасы имеют полуактивную лазерную головку самонаведения. Они наводятся на лазерный луч, отражаемый от цели.
В конце января российские войска атаковали военные объекты, которые были обнаружены благодаря антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink Илона Маска. В результате атаки Вооруженные силы Украины потеряли центр связи и штаб в Угледаре. Удар был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь».