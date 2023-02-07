Байден объяснил, почему не хочет отправлять Украине истребители F-16

Байден еще 30 января заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву истребители F-16. Уже 1 февраля в The Washington post заявили, что некоторые представители Пентагона скептически отнеслись к словам президента США. В ведомстве «предвидели потенциальное одобрение» отправки самолетов.