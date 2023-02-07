Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Байден объяснил, почему не хочет отправлять Украине истребители F-16

Политика
Байден объяснил, почему не хочет отправлять Украине истребители F-16

Истребители F-16 следовало бы оставить в Соединенных Штатах Америки. Таким образом президент США Джо Байден объяснил журналистам, почему задерживает отправку самолетов Киеву.

Американский лидер пообщался с представителями прессы на южной лужайке Белого дома. Стенограмму его беседы опубликовала пресс-служба администрации США.

Байден еще 30 января заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву истребители F-16. Уже 1 февраля в The Washington post заявили, что некоторые представители Пентагона скептически отнеслись к словам президента США. В ведомстве «предвидели потенциальное одобрение» отправки самолетов.
байден f-16 Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду