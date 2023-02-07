Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинские военные портят технику, чтобы не ехать на передовую

Армия
Украинские военные портят технику, чтобы не ехать на передовую

Украинские военные портят военную технику и оборудование, пытаясь избежать переброски в зону активных боевых действий. Об этом со ссылкой на показания пленных и захваченные документы сообщает РИА Новости.

Среди документов погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ обнаружен рапорт, в котором говорится о порче радиорелейной станции связи (РРС) сержантом Сипко. Из-за его действий подразделение осталось без связи «при координации действий во время отступления», говорится в документе.

Пленный мобилизованный житель Одессы Андрей Семенов рассказал о порче бронированных машин «Козак». По его словам, позже был задержан ответственный за обслуживание техники. Мужчину, возможно, «задвухсотили», предположил пленный.
всу сво на украине Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду