Украинские военные портят технику, чтобы не ехать на передовую

Украинские военные портят военную технику и оборудование, пытаясь избежать переброски в зону активных боевых действий. Об этом со ссылкой на показания пленных и захваченные документы сообщает РИА Новости.
Среди документов погибшего военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ обнаружен рапорт, в котором говорится о порче радиорелейной станции связи (РРС) сержантом Сипко. Из-за его действий подразделение осталось без связи «при координации действий во время отступления», говорится в документе.
Пленный мобилизованный житель Одессы Андрей Семенов рассказал о порче бронированных машин «Козак». По его словам, позже был задержан ответственный за обслуживание техники. Мужчину, возможно, «задвухсотили», предположил пленный.