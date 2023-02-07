Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921 человека

Жертвами землетрясения в Турции стали 2921 человек. Также 15 834 жителей ранены, сообщило агентство Anadolu.
Для ликвидации последствий землетрясения в Турцию прибыло более ста российских спасателей. Они готовы круглосуточно вести поисково-спасательные работы, а также оказывать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в результате мощнейшего землетрясения в Турции погибли 2 379 человек. Ранены 14 483 человека. В понедельник ночью в нескольких турецких провинциях произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4. Ранее сообщалось, что погибло 2 316 жителей Турции.