Санкции Запада против России никак не повлияли на ее экономику, а наоборот, позволили поднять ее. Об этом рассказал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в Twitter.
Он указал, что антироссийские санкции идет только на пользу Москве. При этом Индия и Китай смогли заменить Евросоюз, чье население стремительно падает. Конкурентоспособность ЕС тоже будет снижаться. Кроме того, в 2022 году поставки нефти Россией выросли на 11,9%.
Ранее постпред при ЕС Анджей Садось раскритиковал Евросоюз за медленное принятие антироссийских санкций. Он также напомнил о конкретных предложениях Варшавы по ограничениям.