Французский политик Асселино высмеял бесполезность санкций против России

Он указал, что антироссийские санкции идет только на пользу Москве. При этом Индия и Китай смогли заменить Евросоюз, чье население стремительно падает. Конкурентоспособность ЕС тоже будет снижаться. Кроме того, в 2022 году поставки нефти Россией выросли на 11,9%.