Виктория Дайнеко отправила Полине Гагариной двоякое СМС

Певица Виктория Дайнеко решила своими же руками испортить отношения с коллегой Полиной Гагариной. Девушка написала ей не совсем приятное СМС, передает Starhit.
Дайнеко стала участницей нового выпуска шоу «Злые языки». Ей выпало задание написать Гагариной весьма противоречивое сообщение. Без особых раздумий певица согласилась.
Сообщение легко можно воспринять как унизительную издевку. В нем Дайнеко не только поставила под сомнение вокальные данные Гагариной, но и намекнула, что та, по сути, уже никому не нужна и не интересна, поэтому им обоим стоило бы объединиться, чтобы напомнить о себе публике. Известно, что Гагарина прочитала сообщение, но ничего не ответила.