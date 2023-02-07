Виктория Дайнеко отправила Полине Гагариной двоякое СМС

Сообщение легко можно воспринять как унизительную издевку. В нем Дайнеко не только поставила под сомнение вокальные данные Гагариной, но и намекнула, что та, по сути, уже никому не нужна и не интересна, поэтому им обоим стоило бы объединиться, чтобы напомнить о себе публике. Известно, что Гагарина прочитала сообщение, но ничего не ответила.