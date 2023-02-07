Посол Шри-Ланки Лиянаге: ЦБ заново рассмотрит возможность работы «Мира»

Приезжающие на остров туристы могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке. Через аккаунт на сайте можно оформить местную карту Visa. В рамках проекта было выпущено более тысячи пластиковых карт для россиян.