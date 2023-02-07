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Посол Шри-Ланки Лиянаге: ЦБ заново рассмотрит возможность работы «Мира»

Общество
Посол Шри-Ланки Лиянаге: ЦБ заново рассмотрит возможность работы «Мира»

Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге направила в центральный банк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы российских карт «Мир». Об этом она сообщила РИА Новости.

Дипломат указала, что переговоры об использовании карт «Мир» идут. Сейчас ведется обсуждение этого вопроса.

Приезжающие на остров туристы могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank на Шри-Ланке. Через аккаунт на сайте можно оформить местную карту Visa. В рамках проекта было выпущено более тысячи пластиковых карт для россиян.
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