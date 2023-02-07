Психолог Морозова назвала условие для лечения гипнозом

Некоторые проблемы человека можно решить с помощью гипноза. А какие именно интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала гипнолог Надежда Морозова.
Специалист отметила, что перелом ноги, конечно же, гипноз исправить не сможет, поэтому придется обратиться к врачу. Традиционная медицина остается единственным способом лечения всех заболеваний. Гипноз может оказаться полезен в случаях с душевными переживаниями.
Морозова указала еще на немаловажный фактор. Если человек не хочет вылечиться, то гипноз ему точно не поможет. В этой практике первостепенная задача именно в искреннем желании пациента справиться с проблемой.