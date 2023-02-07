ВНИИ ГОЧС: обрушения зданий могут произойти в четырех федеральных округах России

Многолетняя статистика показывает, что в феврале возрастает число обрушения конструкций зданий и ветхих кровель домов. К этому приводят сильные снегопады и оттепели после них. Кроме того, виноваты также несвоевременная уборка снега, наледей и проведение ремонтов зданий.