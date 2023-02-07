Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВНИИ ГОЧС: обрушения зданий могут произойти в четырех федеральных округах России

Общество
ВНИИ ГОЧС: обрушения зданий могут произойти в четырех федеральных округах России

Оттепель после снегопадов может привести к разрушению зданий и сооружений в российских регионах четырех федеральных округов. Об этом сообщил ВНИИ ГОЧС.

Многолетняя статистика показывает, что в феврале возрастает число обрушения конструкций зданий и ветхих кровель домов. К этому приводят сильные снегопады и оттепели после них. Кроме того, виноваты также несвоевременная уборка снега, наледей и проведение ремонтов зданий.

Самый высокий риск обрушения зданий в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, ХМАО и ЯНАО, в республике Тыва и на большей части СЗФО. Количество сухого снега увеличится в разы.
обрушение здания снег
Военкоры ФАН
Лучшие в аду