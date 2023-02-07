Ассистент тренера «Сивасспора» потерял 15 родственников из-за землетрясения в Турции

Ассистент главного тренера футбольной команды «Сивасспор» Айхан Тенбелоглу потерял из-за землетрясения в Турции 15 родственников. Материал об этом написало издание Cumhuriyet со ссылкой на наставника клуба Рыза Чалымбая.
По словам главного тренера, он позвонил Тенбелоглу и узнал о ситуации. В результате подземных толчков в Турции 15 членов семьи ассистента наставника погибли. Чалымбай также принес свои соболезнования коллеге.
Сотрудники экстренных служб спасли помощника тренера футбольной команды «Хатайспор» Мурата Беля и членов его семьи. Из-под обломков живым также достали бывшего футболиста лондонского «Челси» Кристиана Атсу.