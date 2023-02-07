РАН: к землетрясению в Турции невозможно было подготовиться

Землетрясение в Турции было очень непредсказуемым, а ожидать появление стихии было невозможно. Любые превентивные меры не имели смысл, так как землетрясение прогнозировали в ближайшие пять лет на территории, превышающей размеры страны.
Сейчас невозможно точно предсказывать землетрясения. Об этом рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, передает РИА Новости.
Институт прогнозировал подземные толчки, но на другой территории и в ближайшие пять лет. В связи с этим бессмысленно предпринимать предупредительные действия, поскольку они нецелесообразны экономически.