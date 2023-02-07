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РАН: к землетрясению в Турции невозможно было подготовиться

Происшествия
РАН: к землетрясению в Турции невозможно было подготовиться

Землетрясение в Турции было очень непредсказуемым, а ожидать появление стихии было невозможно. Любые превентивные меры не имели смысл, так как землетрясение прогнозировали в ближайшие пять лет на территории, превышающей размеры страны.

Сейчас невозможно точно предсказывать землетрясения. Об этом рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, передает РИА Новости.

Институт прогнозировал подземные толчки, но на другой территории и в ближайшие пять лет. В связи с этим бессмысленно предпринимать предупредительные действия, поскольку они нецелесообразны экономически.
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