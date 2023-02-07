«Зарплаты.ру»: каждый шестой россиянин боится попросить о прибавке к зарплате

Почти каждый шестой россиянин боится обратиться к работодателю с просьбой о повышении заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского центра «Зарплаты.ру».
Сотрудники не просят повышения заработной платы в основном из-за страха перед руководством, либо потому что не видят в этом смысла. Из тех, кто все же просит о прибавке, пятая часть делает это ежегодно. Другие обращаются к руководству в зависимости от достижений.
Специалисты также отметили, что многие компании в России готовы повышать зарплату сотрудникам, решившим уволиться, чтоб их удержать. Это чаще происходит в сферах финансов, услуг, промышленности, строительстве, юриспруденции, продаж, медицины и образования.