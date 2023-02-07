Госдума рассмотрит законопроект о допбаллах при поступлении в вузы для служивших в армии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении. Сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, творческие и интеллектуальные достижения.