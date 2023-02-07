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Госдума рассмотрит законопроект о допбаллах при поступлении в вузы для служивших в армии

Общество
Госдума рассмотрит законопроект о допбаллах при поступлении в вузы для служивших в армии

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предполагающий введение дополнительных баллов для служивших в армии абитуриентов при поступлении в любой вуз.

В кабмине был рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство РФ его поддерживает, указано в документе.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении. Сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, творческие и интеллектуальные достижения.
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