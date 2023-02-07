Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник является военным преступником. Это заявление сделал американский политик, кандидат на должность губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Однако он подчеркнул, что самыми плохими военными преступниками в данный момент являются «должностные лица исполнительной власти США», начавшие «незаконную прокси-войну против России в 2014 году». В этот список также попадают миллиардеры, которые поставили этих чиновников на важные должности. Янг написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.
Ранее Мельник попросил западные страны передать Украине боевые самолеты. Замглавы МИД также сообщил, что нужно создать в стране военно-морской флот.