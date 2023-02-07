Однако он подчеркнул, что самыми плохими военными преступниками в данный момент являются «должностные лица исполнительной власти США», начавшие «незаконную прокси-войну против России в 2014 году». В этот список также попадают миллиардеры, которые поставили этих чиновников на важные должности. Янг написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.