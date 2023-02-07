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Премьер Польши Моравецкий сравнил Европу с наркоманом

Политика
Премьер Польши Моравецкий сравнил Европу с наркоманом

Сегодняшняя Европа является наркоманом, зависимым от российского газа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции по поддержке Украины в Варшаве.

По словам политика, Запад променял борьбу за истинную свободу на контракты с Россией. Теперь же Европа, как он считает, словно наркоман постоянно приходит к Москве за добавкой и соглашается на любые цены на топливо.

Заговорил Матеуш Моравецкий также и про «ренессанс западной культуры», что бы это ни значило. Сейчас якобы Европейский союз должен сделать выбор – позволить России победить, либо попытаться удержать комфортный для себя миропорядок.
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