Сегодняшняя Европа является наркоманом, зависимым от российского газа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции по поддержке Украины в Варшаве.
По словам политика, Запад променял борьбу за истинную свободу на контракты с Россией. Теперь же Европа, как он считает, словно наркоман постоянно приходит к Москве за добавкой и соглашается на любые цены на топливо.
Заговорил Матеуш Моравецкий также и про «ренессанс западной культуры», что бы это ни значило. Сейчас якобы Европейский союз должен сделать выбор – позволить России победить, либо попытаться удержать комфортный для себя миропорядок.