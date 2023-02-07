Более 100 спасателей из России прибыли в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения

Российские спасатели прибыли в Турцию, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в МЧС России.
В зоне ЧС уже развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками. Спасатели привезли с собой необходимое для поисковых работ оборудование. В группировку вошли кинологические расчеты, имеющие богатый опыт в поиске людей, заблокированных в обрушившихся зданиях.
На помощь также прибыл отряд спасателей «Центроспас», являющийся отрядом тяжелого класса, аттестованным по методологии INSARAG. В России есть три таких отряда, что больше, чем в других странах мира.