Политический аналитик Ортел: Байдену следует стыдиться за причиненный США ущерб

Президенту США Джо Байдену и его администрации следует стыдиться ущерба, который они причинили внутри страны и за ее пределами. Таким мнением с РИА Новости поделился политический аналитик Чарльз Ортел.
Байден 7 февраля обратится к Конгрессу США. Он и вице-президент Камала Харрис ожидают похвалы за успехи. Но сам американский лидер и его кабинет «уже стали посмешищами», считает Ортел.
Им «следует спрятать головы» от стыда за нанесенный «в течение двух долгих лет» ущерб. В качестве примеров политический аналитик упомянул о ситуации на границе с Мексикой, ухудшении на рынке труда и высоком уровне преступности в контролируемых демократами городах.
Ортел считает, что Байден в предстоящей речи собирается критиковать республиканцев, многие из которых не поддерживают его инициативы. Глава государства также призовет конгресс значительно повысить потолок госдолга, предупредил аналитик.