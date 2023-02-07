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Политический аналитик Ортел: Байдену следует стыдиться за причиненный США ущерб

Политика
Политический аналитик Ортел: Байдену следует стыдиться за причиненный США ущерб

Президенту США Джо Байдену и его администрации следует стыдиться ущерба, который они причинили внутри страны и за ее пределами. Таким мнением с РИА Новости поделился политический аналитик Чарльз Ортел.

Байден 7 февраля обратится к Конгрессу США. Он и вице-президент Камала Харрис ожидают похвалы за успехи. Но сам американский лидер и его кабинет «уже стали посмешищами», считает Ортел.

Им «следует спрятать головы» от стыда за нанесенный «в течение двух долгих лет» ущерб. В качестве примеров политический аналитик упомянул о ситуации на границе с Мексикой, ухудшении на рынке труда и высоком уровне преступности в контролируемых демократами городах.

Ортел считает, что Байден в предстоящей речи собирается критиковать республиканцев, многие из которых не поддерживают его инициативы. Глава государства также призовет конгресс значительно повысить потолок госдолга, предупредил аналитик.
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