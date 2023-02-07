Политический аналитик Ортел: Байдену следует стыдиться за причиненный США ущерб

Им «следует спрятать головы» от стыда за нанесенный «в течение двух долгих лет» ущерб. В качестве примеров политический аналитик упомянул о ситуации на границе с Мексикой, ухудшении на рынке труда и высоком уровне преступности в контролируемых демократами городах.