Театр фестиваля в Германии ответил на отказ украинских музыкантов выступать с Нетребко

В Генсенском государственном театре заявили, что в свободной стране неприемлемо ставить вопрос таким образом. Руководство отметило, что культура всегда выше наций и живет человеческими ценностями. Международный майский фестиваль в Висбадене является международным и выбирает ту культуру, которая объединяет, констатировали представители театра.