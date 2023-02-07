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Театр фестиваля в Германии ответил на отказ украинских музыкантов выступать с Нетребко

Политика
Театр фестиваля в Германии ответил на отказ украинских музыкантов выступать с Нетребко

Украинские артисты не хотят выступать на Международном майском фестивале в Висбадене из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщает Deutsche Welle✱.

Руководство театра-организатора не согласилось с такой позицией. Они полагают, что отказ украинских артистов связан с давлением киевских политиков.

В Генсенском государственном театре заявили, что в свободной стране неприемлемо ставить вопрос таким образом. Руководство отметило, что культура всегда выше наций и живет человеческими ценностями. Международный майский фестиваль в Висбадене является международным и выбирает ту культуру, которая объединяет, констатировали представители театра.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
нетребко германия фестиваль
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