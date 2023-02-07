Потребители просят Роспотребнадзор проверить Wildberries

Роспотребнадзор получил запрос от «Общественной потребительской инициативы», которая попросила разъяснить законность взимаемой Wildberries платы за возврат товаров в пункте выдачи. Деньги удерживают с покупателей, передают «Известия».
Компанию хотя заставить отказаться от платной доставки качественного товара продавцу. Речь идет о случаях, когда клиенту привезли не тот размер одежды, к примеру.
В ОПИ заявляют, что в таких случаях брать с покупателей плату неправомерно. Роспотребнадзору придется разъяснить законность взимания с людей сумм в размере 75-100 рублей за возврат одного товара.